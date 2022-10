I giornali spagnoli non risparmiano Barcellona e Atletico: ecco i titoli

I titoli dei quotidiani

”Ciao, Kaputt": Mundo Deportivo riassume così la serata Champions di ieri che ha visto l'eliminazione del Barcellona alla fase a gironi per il secondo anno consecutivo "vittima della sua propria inefficienza". Una serata amara anche per l'AtleticoMadrid: "Notte di terrore" titola il quotidiano "As", sottolineando che "i blaugrana sono eliminati prima di giocare, l'Atletico cade in un finale incredibile. "Più crudele, impossibile", titola Marca per cui "l'Atletico saluta la Champions in un finale drammatico, con Carrasco che sbaglia un rigore al 99’, mentre Sport titola "Fracasso consumto". Per Mundo Deportivo "andare fuori ai gironi per il secondo anno consecutivo è un fallimento. Bayern e Inter hanno segnato nove gol in quattro partite. Il Barça ha battuto solo il Viktoria Plzen, che non ha vinto una sola partita. Il giocatore con più tiri in porta è stato Ansu Fati, entrato al 68’".