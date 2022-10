Pagelle Napoli: insuperabile Kim, Politano prezioso

A sinistra fa il gigante. S’immola su Morelos a colpo sicuro e l’assist per il Cholito-bis, il quinto stagionale, consolida una giocata andata in scena anche con Milan e Cremonese: coppia micidiale.

Si comincia ed è come se a destra partisse una freccia: l’assist dell’1-0 è super (intelligente) e non è mica l’unica giocata di grande livello. Offensiva e difensiva.

Ndombele 7

Per poco non spacca la traversa al 22’, ma già prima aveva corso e creato: strappi, coperture e verticalizzazioni (splendida a Simeone). La crescita è tangibile.

Lobotka 7

Indovina chi comanda in mezzo: alza e abbassa i ritmi con una tale padronanza e ha la capacità di essere sempre nel vivo. E poi pulisce e recupera palloni senza sosta.

Zielinski (37’ st) sv

Forza fresca.

Elmas 7

C’è tanta sostanza nella sua prestazione, in entrambe le fasi. Si arrende dopo un contrasto-recupero pieno di generosità.

Gaetano (28’ st) 6

Comincia da mezzala e chiude da centrale.

Politano 7

Un fastidio costante nel fianco destro dei Rangers. Produce tanto sul binario, da solo e con Di Lorenzo. Molto prezioso in copertura.

Lozano (28’ st) 6

Dentro con voglia e gamba leggera.

Simeone 8

Undici minuti per segnare il terzo gol in Champions, sedici per fare poker con il manuale del centravanti sotto il braccio: movimenti giusti e via di destro e di testa, in tuffo. Sfiora la tripletta a più riprese e difende anche, come un indiavolato. Aveva un sogno: giocare la coppa. E ora è lui, realtà d’Europa.

Raspadori 7

Parte a sinistra nel tridente ma il suo gioco non cambia: viene dentro, si abbassa, attacca, tira e ripiega con la cattiveria e l’intensità del mediano. Che gioiello, l’angolo che ispira il 3-0 di Ostigard.

Zerbin (37’ st) sv

Minuti di verve.