Il Var salva gli Elite all'ultimo secondo

A proposito di Inter, Barça-Bayern (depotenziata dal 4-0 per i nerazzurri) è affidata all’inglese Taylor, salvato anche lui con l’OFR per togliere un rigore: è Lewandowski che fa fallo su De Ligt, allargando la gamba e deviando dalla traiettoria del pallone (toccato prima dall’olandese). Non una grande serata per Michael Oliver in Club Brugge-Porto: troppo lento al monitor per decretare un rigore per una reazione di Carmo, da terra, a palla lontana, su Mechele. Corretto invece il giallo: non c’è intensità, non c’è violenza nella reazione di Carmo, che colpisce l’avversario sullo scarpino. Ok far ripetere il rigore: invasione (encroachment) da parte di Eustaquio. A proposito di Bruges, c’è anche un particolare che si fa fatica a capire: il portiere degli ospiti, Diogo Costa, aveva la maglia di color giallo... praticamente uguale al giallo pastello dei suoi compagni. Che si saranno detti durante il briefing pre match della mattina, quando si portano le maglie, si fanno vedere e la squadra arbitrale decide? Mistero.