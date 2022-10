Arbitri Champions League: Stieler per il Napoli, Kruzliak per l'Inter

Martedì di Champions League per le italiane con pochi brividi. Napoli e Inter sono infatti già qualificate agli ottavi di finale della competizione. Gli azzurri, però, ad Anfield contro il Liverpool , si giocano il primo posto nel girone; per i nerazzurri di Simone Inzaghi è più una questione di prestigio e di vendicare lo 0-2 di San Siro all'esordio.

Napoli a Liverpool: terna tedesca

La Uefa ha designato gli arbitri per le due partite delle italiane. A Liverpool, per il Napoli, ci sarà il tedesco Tobias Stiler, assistito dai connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch. Arriva dalla Germania anche il quarto uomo, Martin Petersen. Al Var il tedesco Bastian Dankert, Avar lo svizzero Fedayi San. Il Napoli, per essere sicuro del primo posto, non deve perdere con più di due reti di scarto.