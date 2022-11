Liverpool-Napoli diretta: 0-0 dopo i primi 45' ad Anfield

La partita è davvero gradevole, ciò che sta mancando sono i gol da una parte e dall'altra. Entrambe le formazioni ci hanno provato, ma nessuna delle due è riuscito a superare le difese. Aspettiamo il secondo tempo, ma per ora il Napoli è qualificato come primo nel girone.

21:48

45' - Fine primo tempo a reti inviolate ad Anfield

Finisce 0-0 il primo tempo di Anfield tra Liverpool e Napoli. Reds pericolosi in avvio con Jones, scatenato Salah che va vicino al gol così come Thiago con una bella conclusione da fuori. Nel Napoli Osimhen è molto solo in avanti, da battaglia ai difensori ma fatica. Lobotka ne ha sempre uno o due intorno e dunque la manovra fa fatica a decollare. Bene Oliveira e il solito Kvaratskhelia. L'unica conclusione nello specchio è di Ndombele.



21:44

43' - Rischia tantissimo il Napoli su Salah, ma era fuorigioco

Brivido Napoli alla fine del primo tempo, con Momo Salah che si invola in campo aperto, aspetta e tenta il piazzato sul secondo palo. Bravissimo Meret a chiudere, anche se l'egiziano era finito in fuorigioco. Difesa altissima del Napoli, fuorigioco che funziona ma davvero rischioso in questo caso.

21:41

40' - Milner a terra dopo un contrasto con Anguissa

Il capitano del Liverpool rimane a terra dopo un contrasto aereo contro Anguissa. Sangue sulla fronte dell'inglese, che comunque riesce a rialzarsi coon le proprie gambe ed è pronto a tornare subito in campo. Velocissimi i medici dei Reds a soccorrere il giocatore, che stava perdendo molto sangue.

21:31

30' - Primo tiro in porta del Napoli con Ndombele, poi ci prova Thiago

Il primo tiro del Napoli verso lo specchio del Liverpool è di Ndombele, da dentro l'area dopo una discesa di di Kvaratskhelia. Sul ribaltamento di fronte la palla viene scaricata dal solito Salah al limite sui piedi di Thiago, che col piattone spaventa Meret, bravo a deviare. Due tiri nello specchio in 30 secondi, la gara si accende

21:24

23' - In grande forma Salah, paura momentanea per Kvaratskhelia

L'egiziano è lo sfogo di tutte le manovre offensive per Liverpool. Fino a questo punti è una partita molto gradevole, con un'ottima qualità e due squadre che giovano a viso aperto. Pochi minuti fa piccolo spavento per il georgiano, che era rimasto a terra dopo essere scivolato contro i cartelloni. Solo una botta per lui.

21:13

13' - Contatto Konatè-Kvaratskhelia, i Reds rischiano

Contatto nell'area del Liverpool tra Konatè e Kvaratskhelia al 9'. Il georgiano protesta ma per il direttore di gara non c'è nulla. Liverpool aggressivo in questa prima parte di primo tempo, ma che corre parecchi rischi in difesa, il Napoli può sfondare. Lo stesso georgiano sembra già in gran giornata, con un paio di tunnel davvero d'alta scuola.

21:07

7' - Le due squadre si studiano in questo inizio di gara

Primi cinque minuti di controllo per entrambe le squadre. Il Liverpool prova a gravitare vicino all'area di rigore partenopea, con Jones che spaventa Meret su un'imbucata di Salah. Reds molto aggressivi, il Napoli prova a farla girare.

21:01

1' - Inizia la partita tra Liverpool e Napoli ad Anfield

I tifosi inglesi cantano, primo possesso dei Reds. Sono circa 1700 i tifosi partenopei presenti nel settore ospiti, un grande aiuto per il Napoli in questa complicata sfida e in questo stadio dove, lo ricordiamo, non ha mai vinto.

20:56

Squadre nel tunnel, tra poco si inizia

Napoli già nel tunnel e pronto a entrare in campo. Manca pochissimo all'inizio di questa meravigliosa partita che deciderà chi si classificherà come prima nel girone, ed eviterà così avversari tosti agli ottavi di finale.

20:46

La classifica del girone prima dell'inizio delle gare

Questa al momento la situazione nel Gruppo A di Champions League: Napoli 15 punti, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0. Prime due già agli ottavi, Ajax che questa sera sfida i Rangers di Glasgow a Ibrox. Agli scozzesi serve una partita da leggenda se vogliono sperare di andare almeno in Europa League, in quanto dovrebbero trovare il successo con almeno cinque gol di scarto.

20:35

Napoli, Giuntoli: "Non siamo favoriti"

Anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato prima dell'inizio del match di Champions. Queste le sue parole: "Siamo contenti della considerazione che ci riservano, ma favoriti non lo siamo. Il Liverpool è una grande squadra e noi cerchiamo di crescere e vedere dove saremo in grado di arrivare. Klopp dice che possiamo arrivare in fondo? Stiamo facendo davvero bene e serve dare continuità, poi dove potremo arrivare non saprei dirlo... È un traguardo davvero lontano al quale pensare, serve solo pensare a crescere giorno dopo giorno".

20:22

Napoli, Lobotka: "Partita difficile, ma vogliamo vincere"

Il mediano del Napoli Stanislav Lobotka ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio della gara contro il Liverpool, queste le sue parole: "Sarà una bellissima gara in un grande stadio. Tutti desiderano giocare qui, è uno stadio importante, ma ci saranno i nostri tifosi con noi. Sarà un match complicato ma non vogliamo perdere. Ad Anfield è difficile giocare per chiunque, ma noi stiamo giocando alla grande e desideriamo mostrare le nostre qualità anche stasera".

20:14

Piove a Liverpool, Azzurri in campo per il riscaldamento

Brutto tempo ad Anfield ad accogliere il Napoli. Piove da un po' con qualche interruzione, dunque potrebbe essere un'insidia ancora maggiore per una squadra come quella di Spalletti a cui piace tenere palla. Al momento i giocatori sono sul terreno inglese per il sopralluogo e il riscaldamento. Il tecnico partenopeo completamente concentrato, fare un 6/6 nel girone ad Anfield sarebbe un grandissimo risultato.

20:03

Il Napoli non ha mai vinto ad Anfield, sarà la volta buona?

Nei tre precedenti tra Napoli e Liverpool ad Anfield, i partenopei non hanno mai vinto. Un pareggio per 1-1 nel novembre 2019 in Champions League e due sconfitte (3-1 in Europa League nel novembre 2010 e 1-0 in Champions League nel dicembre 2018). In generale sono sette i precedenti tra Azzurri e Reds, con tre vittorie italiane, due inglesi e due pareggi . Tuttavia, non sono mai arrivati due successi di fila per il Napoli contro il Liverpool.

19:52

Il Napoli si qualifica come primo se....

I partenopei si giocano il primo posto nel girone contro i Reds, e hanno a disposizione parecchie combinazioni per portare a termine il proprio obiettivo. Nello specifico, la banda di Spalletti passerà il turno come prima nel giorne se vincerà o pareggerà la gara di questa sera, oppure se perderà con meno di tre gol di scarto dato il 4-1 dell'andata.

19:45

Champions League, Liverpool-Napoli: le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-4-2): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Tsimikas; Millner, Fabinho, Thiago, Jones; Salah, Firmino. All. Jurgen Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

19:37

All'andata Zielinski dominatore, sarà così anche ad Anfield?

La partita d'andata, terminata 4-1 in favore dei partenopei, ha avuto un dominatore assoluto chiamato Piotr Zielinski, autore di una doppietta d'autore e, in generale, di una prestazione maiuscola. Di Anguissa e Simeone gli altri due gol degli Azzurri. Il polacco oggi dovrebbe essere confermato nella mediana a tre di Spalletti, ed è chiamato a un'altra grande prova per garantire ai suoi il primo posto nel girone e dunque un vantaggio sostanziale in ottica sorteggi per gli ottavi.

19:30

Si chiude il girone di Champions con Liverpool-Napoli

Il Napoli di Luciano Spalletti, primo nel Gruppo A di Champions League con 15 punti, fa visita al Liverpool ad Anfield per l'ultima partita della fase a gironi. Entrambe già qualificate per la fase ad eliminazione diretta, al momento i Reds di Jurgen Klopp sono secondi con 12 punti, e saranno certamente determinati a fare bene per vendicare la pesantissima sconfitta subita allo Stadio Diego Armando Maradona col punteggio di 4-1 nella prima giornata.

19:30

Champions League, Liverpool-Napoli: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Konate, Tsimikas; Jones, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nunez. All.: Klopp.

Liverpool, Anfield