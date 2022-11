Champions League, la classifica finale del girone dell'Inter

È finito con un ko il cammino dell'Inter nel Gruppo C di Champions League. All'Allianz Arena i nerazzurri di Simone Inzaghi, arrivati in Baviera già certi della qualificazione agli ottavi come secondi della classifica, sono stati battuti per 2-0 dal Bayern Monaco. Ennesima vittoria per i tedeschi allenati da Julian Nagelsmann, che chiudono il ragguppamento a punteggio pieno. Inutile la vittoria sul campo del Viktoria Plzen per il Barcellona: il 4-2 non può migliorare il terzo posto che costringerà i blaugrana di Xavi a retrocedere ai playoff di Europa League.