Sorteggio ottavi Champions League, data e orario: ecco quando ci saranno

Domani si chiuderà la fase a gironi della Champions League e si completerà il quadro delle sedici squadre che si affronteranno negli ottavi di finale. Per il momento sono quattordici le formazioni già qualificate: oltre a Napoli ed Inter (e in attesa di conoscere il futuro del Milan, impegnato domani contro il Salisburgo) hanno già strappato il tagliando per gli ottavi Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Bruges, Borussia Dortmund, Eintracht, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham.