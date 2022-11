Kvaratskhelia, il gesto di rispetto fa impazzire i tifosi del Napoli

LIVERPOOL (Inghilterra) - Il Napoli chiude con una sconfitta (la prima stagionale) il suo cammino nella fase a gironi della Champions League. Un ko per 2-0, quello maturato ad Anfield contro il Liverpool, comunque indolore per i ragazzi di Spalletti che approdano agli ottavi di finale del prestigioso torneo continentale come primi del girone e con la prospettiva di un sorteggio potenzialmente più morbido in vista delle sfide da dentro-fuori di febbraio. Gli azzurri non hanno demeritato e si sono anche visti annullare il gol del provvisorio 1-0 di Ostigard per un millimetrico fuorigioco dello stesso difensore norvegese. Il Napoli ha avuto il merito di tenere in costante apprensione la retroguardia Reds, soprattutto con Kvaratskhelia. Il georgiano aveva tutti i riflettori puntati su di sé e non ha, nemmeno stavolta, tradito le attese con un'altra grande prestazione. Ma non solo: il 21enne di Tbilisi ha emozionato tutti, tra addetti ai lavori e tifosi, con un gesto che non è passato di certo inosservato.