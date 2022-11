Lamela scioccato, Sampaoli tradito dal microfono aperto: "Figlio di p..."

Lamela-Sampaoli e il siparietto sul microfono

Tra i due è nato un siparietto divertente. Il microfono dell'ex calciatore della Roma non funzionava, tanto da costringere due tecnici inglesi ad intervenire. Un contrattempo che ha infastidito il tecnico, al quale poi non è sfuggito un particolare: i due inservienti presenti alla conferenza, hanno spiegato a Lamela come risolvere il problema in inglese. Il calciatore ha invece risposto in spagnolo. Sampaoli, credendo che i microfoni fossero spenti, si è rivolto al suo giocatore, rimproverandolo: "Otto anni, figlio di pu***na, dovresti parlare inglese benissimo", riferendosi alle sue esperienze in Premier. Lamela si è giustificato: "Lo parlo bene, ma non sono inglese".