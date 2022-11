Sorteggio Champions Napoli, Inter e Milan: le possibili avversarie negli ottavi

Il quadro è completo, la Champions League ha le sue 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. Tra queste ci sono anche Napoli, Inter e Milan, le tre italiane che lunedì 7 novembre al sorteggio di Nyon (Svizzera) consceranno le loro avversarie. Vediamo quale squadra Spalletti, Inzaghi e Pioli potrebbero pescare, ricordando che: le squadre appartenenti alla stessa federazione non possono affrontarsi in questa fase (quindi niente derby italiani); non possono essere accoppiati club che si sono affrontati nella fase a gironi. Il Napoli si presenta al sorteggio da testa di serie, Inter e Milan invece sono arrivate seconde nei rispettivi gironi.