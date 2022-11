Pagelle Milan-Salisburgo: Theo Hernandez Spinge. Giroud pazzesco

Pioli (all.) 7,5

Porta il Milan agli ottavi di Champions, missione compiuta. La sua squadra dà spettacolo a San Siro



Tatarusanu 6,5

Risponde presente a fine primo con una respinta sul tiro di Susic, per due partite di fi la mantiene la porta inviolata in Champions League.



Kalulu 6,5

Non ha paura di intervenire in modo ruvido, rischia su Okafor ma la copertura gli riesce. Attaccato alle calcagna di tutti coloro che passano dalle sue parti. Gabbia (41’ st) sv



Kjaer 6

Non perfetto in alcune uscite dall’area di rigore, ma è sempre applicato sul match e dialoga spesso con il compagno di reparto.



Tomori 6,5

Recupero prodigioso sul destro di Kjaegaard che fa esplodere San Siro come se fosse un gol.



Theo Hernandez 7

Bastano tre minuti per spaventare il Salisburgo con un diagonale potente che scheggia il palo di Kohn. Spinge in modo ossessivo e manda in tilt la difesa austriaca. Splendido l’assist per Leao.

Ballo-Tourè (33’ st) sv

Bennacer 7

Incarna a perfezione le vesti del regista moderno. Corre e cuce gioco per i compagni. Disegna parabole per i compagni ad occhi chiusi. Pobega (24’ st) 6 Ordinato, deve solamente amministrare il secondo tempo da protagonista dei rossoneri.

Tonali 6,5

Un mastino che non molla la presa nemmeno per sbaglio. Confeziona l’assist per il gol di testa di Giroud da calcio d’angolo.

Rebic 6,5

Spiana subito la strada per Theo che si ritrova la prima palla gol. Pennella per Giroud nell’azione che porta i rossoneri al raddoppio

Krunic 7

Il sigillo arriva ad inizio ripresa, colpo di testa che s’insacca alle spalle di Khon. Il suo ruolo è creare un ponte tra centrocampo e attacco e ci riesce.

De Ketelaere (33’ st) sv

Leao 6,5

Si accende ad intermittenza, crea scompiglio nella difesa del Salisburgo quando Giroud colpisce per il 3-0. Ad un passo dalla rete ma il tiro si stampa sulla traversa.

Messias (24’ st) 7

Entra per aiutare Kalulu e per coprire un po’ di più la fascia destra. Bellissimo il tiro a giro che chiude la partita sul 4-0.

Giroud 8

Tutta l’esperienza internazionale al servizio del Milan. Si gira ancora in maniera perfetta in area e batte di testa Kohn. E’ bravissimo a servire l’assist del 2-0, e chiude la contesa con la doppietta personale.