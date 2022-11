Sarà Napoli-Psg al 17%! Tutte le probabilità del sorteggio di Champions

Il sorteggio degli ottavi di Champions è in programma lunedì 7 novembre a Nyon, alle ore 12. Napoli, Inter e Milan conosceranno il nome dei prossimi avversari nella competizione europea. Gli azzurri, che hanno chiuso il loro gruppo al primo posto, saranno teste di serie. Discorso inverso per le milanesi. In attesa di conoscere l'esito delle urne, c'è chi si è divertito a pronosticare i sorteggi, studiando i possibili incroci in base ai dati statistici e alle probabilità. Il profilo Twitter Mister Chips, molto attento ai numeri e alle statistiche calcistiche, si è lanciato nelle previsioni.