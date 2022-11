Pace tra Salah e Sergio Ramos: l'abbraccio a Dubai

L'incontro a Dubai

Rimasti entrambi fuori dal Mondiale, la stella dei 'Reds' (che non si è qualificato con la sua nazionale) e il difensore spagnolo ora al Paris Saint-Germain (escluso dai convocati del ct spagnolo Luis Enrique) si sono ritrovati ai Globe Soccer Awards di Dubai, dove sono stati premiati rispettivamente come 'miglior giocatore secondo i tifosi' e come 'miglior difensore di sempre'. A quattro anni di distanza le vecchie 'ruggini' sono ormai alle spalle e Salah ha così salutato Sergio Ramos con una stretta di mano, prima di abbracciarlo sorridente: la pace è fatta.