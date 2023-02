Milan-Tottenham, Pioli non recupera Bennacer. E su De Ketelaere...

MILANO - Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham , è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Milan , Stefano Pioli : "Vogliamo dimostrare il nostro valore. Per questo ottavo di finale ritroviamo entuasiasmo ed energia. Maldini ? La sua presenza è costante. Ci dà motivazioni e consigli per cercare di costruire un presente e un futuro migliore. Oggi sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori. Il senso di appartenenza è forte". Sulla gara di domani: "Da un punto di vista motivazionale sarà una gara semplice, ma allo stesso complicata dal momento che l'avversario è forte ed è allenato da una allenatore forte come Conte. Lui uno dei pochi colleghi che mi hanno chiamato per congratularsi per il titolo. Saranno comunque le due partite più importanti della mia carriera".

Pioli su Bennacer: "Non possiamo rischiarlo, non ci sarà"

Sul recupero di Bennacer Pioli è chiaro: "Si è allenato con noi ma non è al 100% e non possiamo rischiarlo. Non ci sarà". Su Leao e Giroud: "Sono sereni, determinati e motivati. Sappiamo tutti quanto sia importante questo ottavo di Champions. Siamo positivi e presenti". Su De Ketelaere: "La sua posizione con il nuovo modulo? Trequartista, centrodestra". Alla domanda se il Milan pensa di vincere la Champions, Pioli ha risposto: "Crediamo di essere all'altezza del Tottenham, ma vincere la Champions a oggi è un sogno".

Pioli: "Tottenham forte tatticamente. A loro mancano i centrocampisti titolari ma..."

"Il Milan deve giocare bene, provare a essere sempre pericoloso e comandare la partita. Ci sarà un tridente offensivo di alto livello e la fase difensiva dovrà essere solida e compatta", la ricetta di Pioli per affrontare il Tottenham domani sera. Sugli avversari: "Ovunque sia andato Conte ha sempre dato la sua mentalità e la sua filosofia. A loro mancano i centrocampisti titolari ma le squadre inglesi hanno organici da grandissime. Dal punto di vista tattico l'avversario è forte. Ci siamo preparati per essere all'altezza della partita. Sappiamo di dover giocare con più ritmo contro squadre come il Tottenham. Una settimana fa hanno battuto il City ma non arriviamo meglio noi o peggio loro".