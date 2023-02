Milan-Tottenham, dove vederla in tv

MILANO - Allo Stadio Meazza il Milan di Stefano Pioli scende in campo per l'andata degli ottavi di finale contro il Tottenham di Antonio Conte . Fischio d'inizio alle 21. Dirige l'incontro l'arbitro svizzero Scharer .

Partita: Milan-Tottenham

Orario partita: 21

Canale Tv: Canale 5, Sky Sport1, Sky Sport 252

Pay TV Streaming: Mediaset Infinity, SkyGo, Now

Dove e a che ora vedere Milan-Tottenham orari e canali

Milan-Tottenham, match valido per gli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle 21 allo stadio Meazza di Milano in diretta da Canale 5 e Sky (Sky Sport1, Sky Sport 252). In streaming il match sarà visibile su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.

Milan-Tottenham in Diretta: la cronaca

Il Milan si presenta all'appuntamento dopo aver passato un gennaio non certo eccezionale, ma è reduce dal successo contro il Torino di venerdì sera. Dall'altra parte, il Tottenham di Antonio Conte: il tecnico torna a San Siro, dove ha vinto lo Scudetto con l'Inter. Qui le probabili formazioni.

Milan-Tottenham: segui la diretta sul nostro sito

