Milan-Tottenham, probabili formazioni

MILANO -Per gli ottavi di finale con il Tottenham di stasera, Pioli non vuole azzardare Bennacer, che ieri ha saltato la rifinitura, ma recupera Tomori, arruolabile dopo alcune partite saltate per infortunio all’anca. Dovrebbe riprendere il posto al centro della difesa accanto a Kjaer e Kalulu. A centrocampo, Krunic prende il posto lasciato vuoto da Bennacer, in coppia con Tonali con Calabria e Theo Hernandez esterni a centrocampo. Diaz è in vantaggio per una maglia da titolare sulla trequarti, alle spalle di Giroud e Leao.