Psg-Bayern Monaco, probabili formazioni

PARIGI - Nel Psg Mbappè c'è, anche se non dal 1', pronto magari ad entrare nella ripresa. L'asso francese si è allenato regolarmente nelle ultime due sedute, un recupero lampo dopo l'infortunio al quadricipite femorale di un paio di settimane fa. Il Bayern non avrà una delle sue stelle, Mané, atteso per il match di ritorno.