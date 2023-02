Psg, la rivelazione di Ramos: "Mi chiedevo se la Francia fosse la scelta giusta"

Ramos: "Galtier? Non mente mai". Sul Bayern...

Sul rapporto con l'allenatore del Psg, Christophe Galtier, Ramos si esprime così: "Emerge è il suo essere naturale e l'umiltà con cui è arrivato. È un allenatore che non mente mai, che ti dice le cose in faccia, cosa per me molto importante. Inoltre, ha vinto con altre squadre prima di arrivare al PSG e ha acquisito esperienza che trasmette alla squadra". Servirà il contributo di tutti per cercare di eliminare il Bayern Monaco dalla Champions e proseguire il cammino europeo, vero tallone d'Achille dei francesi negli ultimi anni: "I matrimoni si basano sempre su un sogno, e se si va d'accordo, allora tutto va alla grande. Ma il calcio non funziona così. Le squadre migliori non vincono sempre", sostiene Ramos che poi lancia il guanto di sfida: "Quello che posso dire è che sono dove voglio essere, ovvero in un club che ha tanta voglia di vincere la Champions League. E voglio sfruttare al meglio ciò che mi resta della mia carriera".