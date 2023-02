Mistero Theo Hernandez: cos'è quel disegno sulla testa? I social si interrogano

MILANO - Durante l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham a San Siro, ai più attenti non è sfuggito un dettaglio sulla testa di Theo Hernandez che è diventato immediatamente virale, aprendo il dibattito. Dietro l'orecchio destro, vicino alla nuca, sui capelli biondi platino del terzino rossonero ha catturato l'attenzione un disegno rosso. I social hanno cominciato ad interrogarsi per risolvere il mistero e alla fine una risposta è arrivata: pare sia una emoji, una sorta di smile colorato per un look davvero unico. Peraltro già apparso in occasione del match con il Torino.