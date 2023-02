Milan-Tottenham, le pagelle: Brahim Diaz è decisivo

Pioli (all.) 7? Deve rinunciare anche a Tomori, ma il gol di Diaz lo fa saltare subito come un grillo davanti alla panchina. Mette in campo un Milan estremamente equilibrato e che mantiene le distanze giuste in tutte e due le fasi del gioco.

Thiaw 7 Nel limite del possibile va a prendere alto Kulusevski per non farsi puntare, costruisce un primo atto da applausi, finendo per non sbagliare neanche la punteggiatura. Continua a fare il protagonista nel secondo, fallisce clamorosamente di testa la rete del 2-0.

Tatarusanu 6,5 Attraversa un primo tempo dovendo sbrigare solo l’ordinario, sbaglia un rinvio di piede in uscita facendo correre centinaia di brividi lungo la schiena a compagni e tifosi. Nel finale para su Son, che tuttavia è in posizione di fuorigioco. Bene nel secondo tempo.

Saelemaekers 6

Quando sale qualche ansia a Perisic gliela crea, ma quando deve difendere ecco che Perisic non gli consente di vivere una serata serena. Fa una diagonale che allontana il Milan da una situazione molto complicata.

Messias (32’ st) sv

Un paio di buoni spunti.

Krunic 6

Lavora dalla parte di Sarr, al quale deve togliere più campo possibile per renderlo sufficientemente innocuo, rendendosi conto delle sue lunghe leve e di conseguenza dei suoi eventuali allunghi con o senza palla.

Tonali 6,5

Pressa, aggredisce in continuazione Skipp, lavora per sé e per gli altri andando sempre ad aiutare il compagno via via in difficoltà. Subisce da Romero un fallo da cartellino rosso, poi più tardi un’altra entrata pericolosa di Sarr. Esce per fine benzina e a pezzi, dopo aver preso colpi da tutte le parti.

Pobega (41’ st) sv

Entra con lo spirito giusto.

Theo Hernandez 6,5

Costruisce il gol di Brahim Diaz, vincendo di testa il duello contro Romero e costringendo poi Forster a respingere con la spalla sui piedi dello spagnolo. Quando allunga per Romero sono sempre dolori, sembra il fratello buono di quello visto fin qua in campionato.

Brahim Diaz 7,5

Calcia a colpo sicuro ma Forster para, poi con rabbia di testa firma l’1-0 dei rossoneri, lotta su tutti i palloni come se ciascuno fosse quello della vita, anche contro dirimpettai che hanno maggiore struttura fisica e sembrano watussi rispetto a lui.

De Ketelaere (32’ st) 5

Entra e sbaglia di testa un pallone che per niente al mondo avrebbe dovuto sbagliare.

Leao 6

Salva di testa in mischia un pallone avvelenato messo in mezzo da Son, Conte lo conosce bene, sa che può fare la differenza, ecco perché ordina ai suoi di non concedergli spazi. Nel finale in certi momenti sa diventare dirompente, chiude sbagliando uno stop soprattutto per... stanchezza.

Rebic (45’ st) sv

Sei minuti di sacrificio.

Giroud 6

Una sponda, per il resto confeziona una prima parte carica di ombre. Meglio nella seconda, tenendo conto anche di come finisca per fare una partita di grande lavoro nella fase passiva.