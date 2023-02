Borussia Dortmund-Chelsea, probabili formazioni

DORTMUND - Terzic dovrebbe schierare il suo Borussia Dortmund con un 4-1-4-1. La linea difensiva è composta da Ryerson, Sule, Schlotterbeck e Guerreiro. Emre Can davanti alla difesa con Brandt e Adeyemi esterni di centrocampo. Gli inserimenti in fase offensiva saranno garantiti da Reus e Bellingham. Unica punta Haller. In casa Chelsea Potter è martoriato dalle assenze tra infortunati (Pulisic, Mendy, Sterling, Broja, Kante), convalescenti (W. Fofana, Zakaria) e giocatori non utilizzabili in Champions (Badiashile, David Fofana, Noni Madueke). Nel 4-4-1-1 dei Blues trova posto tra i pali Kepa. In difesa dal 1' James e Thiago Silva, mentre sono in ballotaggio Koulibaly-Chalobah e Cucurella-Chilwell. L'acquisto-record Enzo Fernandez parte dal 1' a centrocampo, Kovacic in vantaggio su Zakaria. Havertz centravanti supportato da Joao Felix, Mount e Mudryk.