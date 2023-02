Moviola Milan-Tottenham: Schärer perdona Romero

Arbitro: Schärer voto 5.5

Esordio in una gara della fase ad eliminazione diretta di Champions (dopo 9 gare nella fase a gruppi) per lo svizzero Schärer non perfetto: sia tecnicamente (nella ripresa il metro della valutazione è inspiegabilmente cambiato), quanto sotto il profilo disciplinare: manca qualche giallo, soprattutto non convince quello per Romero, l’intervento su Tonali è brutto. E Krunic nel finale ha le sembianze del rigore.

Quasi rosso

Intervento (in salto) di Romero, che colpisce con i tacchetti appena sopra il collo del piede di Tonali. Vero, il piede parte sempre basso, ma poi si alza pericolosamente. Brutta entrata, avesse dato rosso non sarebbe stato un errore.

No rigore

Sbracciata di Kjaer su Kane: non punibile, il difensore rossonero è sbilanciato dallo stesso Kane prima del salto, in precario equilibrio.

Rischio

Rischia molto Krunic: Richarlison non aspetta altro che farsi tamponare da dietro, c’è un contatto, siamo in area di rigore, ma l’intensità la giudica l’arbitro. Contatti simili non li aveva mai fischiati in partita, è anche vero che se avesse fischiato rigore nessuno avrebbe detto nulla.

Var

Fritz (Ger) 6: Solo silent check.