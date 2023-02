Mbappé stravolto dopo il ko del Psg: la frase è una frecciata a Neymar

ROMA - Il Psg deve ancora digerire il ko interno con il Bayern Monaco agli ottavi di Champions, che, anche se non lo rende impossibile, mette certamente in salita il passaggio del turno per i francesi, che dovranno espugnare il campo dei tedeschi al ritorno. Dopo l'incontro, l'attenzione è stata catturata delle dichiarazioni di Mbappé tra le quali non pochi hanno letto tra le righe una frecciata al compagno di squadra Neymar: "Eravamo svantaggiati ma gli abbiamo creato problemi - ha dichiarato l'asso francese - Andremo lì per qualificarci. Abbiamo lavorato notte e giorno, i nostri giocatori devono essere in buona condizione per il ritorno. Tutto devono mangiare e dormire bene, non sono a loro agio quando giochiamo un calcio offensivo". Mangiare e dormire bene: sembra un innocente quanto innocua indicazione di buon senso, ma proprio in queste parole c'è chi ha letto la frecciata al brasiliano. Recentemente, infatti, Neymar, secondo quanto riferito dalla Francia, avrebbe fatto andare su tutte le furie i vicini di casa con almeno una festa notturna abbastanza rumorosa, tanto che il sindaco di Bougival (dove vive Neymar) ha parlato di festeggiamenti "Molto fastidiosi".