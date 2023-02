Conte fa una clamorosa rivelazione sul futuro: Wenger lo distrugge senza pietà

Antonio Conte è pronto a una nuova esperienza italiana ma intanto è reduce dal ko in Champions League sul campo del Milan. Il suo Tottenham, infatti, ha perso uno a zero nell'andata degli ottavi di finale a San Siro e ora dovrà provare a ribaltare il risultato nella partita di ritorno. A criticare l'ex tecnico di Juve e Inter è stato Arsène Wenger che si è soffermato in particolar modo sulla qualità di gestione di Conte rispetto alla prova offerta dagli Spurs contro i rossoneri. L'ex tecnico dell'Arsenal non ha apprezzato la prova della squadra inglese e non ha lesinato critiche all'allenatore.

Conte-Wenger: cosa hanno detto i due allenatori

Wenger, nel dettaglio, soffermandosi sull'intera annata e non solo sulla partita contro il Milan, ha detto: "Il Tottenham non mi convince, non ha abbastanza qualità e ha già perso 8 partite in campionato. Non ha ritmo, non cambia passo, non è in grado di competere a livello fisico". Dichiarazioni, le sue, rilasciate a beIN Sports, indirizzate ovviamente alla guida degli Spurs, Conte. Che, dopo la partita, nostalgico, parlando ai media italiani, ha rivelato: "Vivo il presente, ma da italiano ed ex ct della Nazionale Italiana, questo paese è nel mio cuore e non ci sarebbero problemi un giorno a tornare".