Champions League, Dortmund-Chelsea 1-0. Adeyemi decide un match spettacolare

Primo tempo senza pause: manca solo il gol all'Iduna Park

Uno dei primi tempi più belli sin qui dell'intera edizione di Champions League, ma che non passerà alla storia perché terminato casualmente a reti bianche. Nel catino del Signal Iduna Park, Dortmund e Chelsea giocano 45 e rotti minuti a ritmi folli, affrontandosi a viso aperto e dando vita a continui capovolgimenti di fronte. I tedeschi, che hanno solo vinto in questo inizio di 2023, confermano di essere in gran forma, i Blues sciorinano invece la miglior prestazione del nuovo anno e hanno la miglior occasione della prima frazione, centrando la traversa con l'infervorato Joao Felix.

Adeyemi fuga per la vittoria, il Chelsea si mangia le mani

La ripresa si riapre sulla falsa riga del primo tempo, con ritmi altissimi anche se forse con meno qualità e più foga nelle giocate. E' ancora il Chelsea ad avere le occasioni migliori in avvio, con un Kobel sempre attento, ma è Adeyemi a spaccare il match con un coast to coast da urlo, nel quale semina Enzo Fernandez e salta Kepa, prima di depositare in rete facendo franare di gioia il muro giallo del fu Westfalen Stadion. Il Chelsea reagisce e attacca a testa bassa, ma sull'occasione migliore del match Koulibaly trova prima il miracolo di Kobel e poi il salvataggio sulla linea di Emre Can, che poi esultano come dopo un gol. Nel finale ancora Kobel protagonista, con un miracoloso salvataggio su Enzo Fernandez. Vince il Dortmund, in fondo meritatamente. Ma a Londra potrà ancora accadere di tutto.