Champions League, Bruges-Benfica 0-2. I lusitani ipotecano i quarti di finale

BRUGES (Belgio) - Il Benfica ipoteca la seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale di Champions League passando in scioltezza in casa del Bruges , sconfitto per 2-0 dopo un match largamente dominato dalle Aquile del tedesco Schmidt . Apre l'ex interista Joao Mario e chiude, nel finale, David Neres , belgi chiamati a una missione impossibile al Da Luz di Lisbona.

Benfica sciupone, ma che brividi nel finale

Primo tempo divertente al Jan Breydel Stadium, seppur chiuso a reti bianche. Partono meglio i padroni di casa, subito pericolosi in un paio di occasioni con Lang, Con il passare dei minuti, però, i lusitani si impossessano del centrocampo e iniziano a dominare. Almeno una mezza dozzina le occasioni fallite da Ramos e Rafa Silva per il Benfica, che però trema nel finale, quando Odoi batte Vlachodimos, ma si vede annullare il gol del vantaggio per il fuorigioco di Mechele.

Secondo tempo senza storia: apre Joao Mario, chiude David Neres

La ripresa si apre subito con l'ennesima occasione fallita da Ramos, che si divora il vantaggio con un goffo colpo di ginocchio che non inquadra la porta. L'attaccante del Benfica però si riscatta qualche minuto più tardi, approfittando dell'errore dello scozzese ex Cremonese Hendry e procurandosi il rigore che Joao Mario trasforma, seppur con il brivido, per il meritato vantaggio lusitano. Di lì in poi il match si potrebbe definire "no contest": la squadra di Schmidt domina in lungo e in largo, spreca ancora, ma chiude il discorso, forse anche quello qualificazione, con David Neres, che approfitta dell'ennesima leggerezza della difesa belga per siglare il raddoppio. Un vantaggio più che rassicurante per i lusitani in vista del ritorno a Lisbona.