Eintracht, Glasner esalta il Napoli: "Giocano un calcio anti-italiano"

FRANCOFORTE (GERMANIA) - "Il Napoli è una squadra che non gioca il calcio italiano, il loro è un calcio anti-italiano''. Così Oliver Glasner , allenatore dell' Eintracht Francoforte , presenta il match degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico tedesco si complimenta con la squadra di Spalletti : "Il Napoli - spiega in conferenza stampa il tecnico tedesco - ha sempre una grande intensità. Giocano in modo molto aggressivo senza la palla, con un pressing alto e contro-pressing molto intenso. Hanno un modo di giocare molto diverso dalle altre squadre italiane. E' una cosa che sappiamo e ci siamo preparati.

Glasner: "Kvara e Osimhen? Sono forti ma..."

Il tecnico dell'Eintracht teme il Napoli, in particolar modo le due stelle della squadra azzurra: "Kvaratskhelia e Osimhen sono forti", sottolinea Glasner che poi aggiunge: "Ma non possiamo ridurre il Napoli solo alla fase offensiva. Hanno un grande equilibrio e subiscono pochi gol. Hanno giocato una fase a gironi eccezionale. Hanno quasi surclassato Ajax, Rangers e Liverpool''. L'allenatore dei tedeschi mette in evidenza anche quelli che potrebbero essere i punti deboli del Napoli: "Anche loro però hanno qualche punto debole e questo ci potrà aiutare, ci dà delle opportunità. I miei giocatori sono molto concentrati e spero che saranno in grado di mettere in pratica i miei suggerimenti. Sono molto fiducioso e anche i giocatori mi danno l'impressione di esserlo".

Glasner: "Importante il nostro lavoro senza palla"

"Conosciamo il loro 4-3-3 - ammette il tecnico - e hanno dimostrato di essere compatti e pericolosi allo stesso tempo. Sarà importante il lavoro che riusciremo a fare senza palla e anche se sapremo tenerli impegnati sulla difensiva'". Glasner sottolinea che, per la sua squadra, "c'è da affrontare una grande gara e come sempre il nostro obiettivo è andare avanti. Sappiamo che il Napoli è molto forte, ma anche noi siamo in buona forma. L'atmosfera sarà fantastica, ci sarà il tutto esaurito allo stadio. Ho passato ore ed ore ad analizzare il Napoli, già nella preparazione invernale e durante la sosta. Ci pensiamo da una vita ormai, da mesi e mesi la studiamo, e giocano sempre con la stessa formazione, forse ruotano in due o tre".

Glasner: "Rode? Parte dalla panchina"

Glasner infine conferma che il capitano Rode, reduce da un attacco influenzale, partirà dalla panchina: "E' disponibile, ma sicuramente non sarà in campo dall'inizio''. In conferenza stampa interviene anche Mario Gotze, eroe della finale dei Mondiali del 2014, che si dice molto contento di poter giocare una partita così importante. "E' la nostra prima volta agli ottavi di Champions - dice - e ce lo siamo meritati giocando un bellissimo girone. Ora vogliamo goderci questa partita davanti a un pubblico eccezionale''. Sul Napoli afferma: "Siamo consapevoli delle difficoltà di queste due gare con il Napoli. L'esperienza è importante ma alla fine quello che conta e ciò che si riesce a dare in campo".