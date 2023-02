Napoli, due strade per vincere

Kolo Muani e il sinistro di Max

L’Eintracht si è iscritto a questa edizione di Champions per aver vinto l’Europa League nella scorsa stagione. Vittoria ai rigori contro i Rangers, però dopo aver superato Olympiacos e Fenerbahce nel girone, West Ham, Barcellona e Betis Siviglia nelle eliminazioni dirette, non proprio squadrette. Nel girone di Champions è arrivato dietro al Tottenham di un punto, col peggior attacco di questa fase di coppa (appena 7 gol segnati, ben 13 in meno del Napoli, che dei gironi ha invece il miglior rendimento offensivo), ma con un solido equilibrio di squadra. Rispetto all’anno scorso non c’è più Kostic, però ha messo dentro un centravanti potente, tecnico e intelligente, Kolo Muani, quinto nella classifica dei cannonieri della Bundesliga con 10 gol. Quello che impressiona del centravanti francese è l’alto numero degli assist: 12. È il suo tipo di gioco a favorire l’ultimo passaggio, Kolo esce spesso dalla linea offensiva per aprire spazi ai due esterni e ai centrocampisti e per lanciarli nell’area avversaria, Rrahmani e Kim sono pregati di non trascurare questo suo movimento. In fase difensiva il Napoli dovrà fare attenzione soprattutto a Max, dotato di un sinistro micidiale, è lui l’incaricato dei calci di punizione, che sono lame taglienti. Kolo Muani ha la statura (187 centimetri) e lo stacco per dare un senso a quelle traiettorie. Altro dato da non sottovalutare: nelle ultime 5 partite, l’Eintracht ha perso a Colonia, ha battuto sabato scorso il Werder Brema e prima ancora l’Herta Berlino, ma soprattutto ha fermato sul pareggio il Friburgo, quarto in classifica solo a -3 dal trio capolista composto da Union Berlino, Borussia Dortmund e Bayern Monaco che, come il Friburgo, ha pareggiato in casa contro la squadra di Francoforte. Per dire che contro le grandi l’Eintracht ci sa fare.