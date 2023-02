Eintracht Francoforte-Napoli, probabili formazioni

FRANCOFORTE - L'Eintracht Francoforte di Glasner si schiera con un 3-4-2-1. Trapp tra i pali, in difesa ai lati di Jakic agiscono Tuta e Ndicka. Knauff e Max sugli esterni, in mezzo al campo Kamada e Sow. Gotze e Lindstrom a supporto dell'unica punta Kolo Muani. Indisponibili Aaronson e Dina Ebimbe. Solito 4-3-3 per il Napoli di Spalletti. In porta Meret, Rrahmani e Kim guidano la difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In regia Lobotka, ai lati Anguissa e Zielinski. Kvaratskhelia e Lozano completano il tridente offensivo con Osimhen. Out Raspadori.