Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni

LIVERPOOL - In casa Liverpool Klopp deve fare a meno di Luis Diaz, Thiago Alcantara, Arthur e Konate. Il modulo di riferimento per i Reds è il solito 4-3-3. Tra i pali c'è Alisson, la linea difensiva è formata da Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. In cabina di regia Fabinho, Henderson e il giovane Bajcetic ai lati. In avanti con Salah ci sono Gakpo e Nunez. Modulo a specchio per il Real Madrid di Ancelotti che schiera Courtois in porta, con Carvajal, Militao, Rudiger e Alaba a completare il reparto arretrato dei Blancos. A centrocampo con Modric e Ceballos agirà Camavinga, Valverde pronto a dare una mano in fase offensiva a Benzema e Vinicius. Out Mendy, Tchouameni e Kroos.