Real Madrid, notte da incubo: arrivano i tifosi del Liverpool fuori dall'hotel

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Per eliminare il Real Madrid serviranno due partite di super". Così ha parlato Jurgen Klopp alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League che vedrà il suo Liverpool ospitare gli spagnoli di Carlo Ancelotti, campioni d'Europa e del mondo in carica. Alla 'ricetta' del tecnico tedesco hanno però voluto aggiungere un 'ingrediente' i tifosi dei 'Reds', che alla vigilia della super sfida di Anfield Road hanno escogitato uno stratagemma per 'cucinare a fuoco lento' Modric e compagni.