Inter, Acerbi: "Inzaghi a Milano? Ecco come l'ho ritrovato". Sul Porto...

MILANO - Vigilia di Champions League in casa Inter. I nerazzurri affronteranno domani sera il Porto a San Siro nel match di andata degli ottavi di finale e Francesco Acerbi mette in guardia i suoi compagni in vista del complicato impegno che li attende: "Domani sarà una gara importante, conosciamo le loro qualità e la loro abitudine a giocare queste competizioni. È una squadra di qualità, fisica, brava nella ripartenza, esperta. Sarà una gara difficile - ammette Acerbi - noi cerchiamo sempre di migliorare ogni allenamento e ogni partita, di subire il meno possibile. Sappiamo che il singolo può risolvere la partita". L'Inter vista in campionato nell'ultima uscita contro l'Udinese ha subito troppe ripartenze: "Lì devi avere più equilibrio, per me è un discorso di generosità: tutti vogliono segnare, ma non va bene perché poi capita di perdere e parli di un'altra partita", sottolinea il difensore nerazzurro che poi aggiunge: "Serve equilibrio nei novanta minuti, sapendo che le partite durano 95 minuti".