La frase di Guardiola sul Napoli che esalta i tifosi

Vigilia di Champions League per il Manchester City. La squadra inglese affronterà domani il Lipsia senza De Bruyne e Laporte. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il tecnico Pep Guardiola. Che, in vista delle gare del martedì sera, ha speso parole d'elogio per il Napoli di Spalletti: "Stasera mangerò bene, guarderò Real Madrid-Liverpool e il Napoli, che è sempre un piacere da vedere". Un vero e proprio attestato di stima per una squadra che sogna di andare avanti in Champions. Guardiola parlò bene del Napoli anche quando lo affrontò anni fa quando alla guida degli azzurri c'era Maurizio Sarri.