Courtois come Karius, l'errore incredibile in Liverpool-Real Madrid: Salah non ci crede

LIVERPOOL (Regno Unito) - Da Karius a Courtois, le sfide di Champions League tra Real Madrid e Liverpool sono una vera e propria maledizione per i portieri. L'estremo difensore tedesco fu protagonista in negativo della finale del 2018 al Parco dei Principi, con due clamorose papere che premiarono Benzema e Bale, il numero uno belga invece regala il raddoppio ai Reds in una gara già complicata dal gran gol di tacco di Darwin Nunez, sbagliando banalmente un controllo e lasciando all'incredulo Salah il pallone del raddoppio.