Liverpool, che record per Salah dopo il gol al Real in Champions

L'andata degli ottavi di Champions League ha per il momento offerto partite sensazionali: una su tutte Liverpool-Real Madrid. Il match, che vedeva contrapporsi i Reds e i Blancos, è un grande classico del calcio europeo, poiché i due club hanno alzato la "Coppa dalle grandi orecchie" 20 volte complessivamente (14 per le Merengues e 6 per la squadra di Klopp). La gara è stata "anomala", in seguito a due errori clamorosi dei due tra i portieri più forti al mondo (Alisson e Courtois). La sfida è andata alla fine dalla parte degli uomini di Carlo Ancelotti, grazie alle prestazioni super di Vinicius Jr. e Benzema che hanno realizzato una doppietta ciascuno e hanno fatto vincere i loro compagni per 5-2 rimontando i due gol di svantaggio iniziali realizzati da Nunez e Salah.