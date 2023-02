Eintracht-Napoli 0-2: guarda i gol e gli highlights VIDEO della partita di Champions

Una vittoria spettacolare che sancisce un dominio che va oltre i confini nazionali. Il Napoli di Spalletti incanta anche in Europa e batte per 2-0 l'Eintracht di Francoforte nell'andata degli ottavi di Champions League. In Germania è stato un dominio pressoché totale con le reti di Osimhen e Di Lorenzo a fare da cornice ad una prestazione maisucola, l'ennesima in questa stagione incredibile targata d'azzurro.