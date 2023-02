Inter-Porto, probabili formazioni

MLANO - Nell'Inter, Lukaku, sembra leggermente favorito su Dzeko, ma il bosniaco ha ancora margine per mettere la freccia ed effettuare il sorpasso. Ieri, Inzaghi ha provato entrambi, evitando di dare qualsiasi tipo di indicazione. Probabile che nella rifinitura di questa mattina la situazione sarà più chiara. A proposito degli altri (piccoli) dubbi, invece, Mkhitaryan e Darmian dovrebbero averla spuntata su Brozovic (ieri rimproverato dal preparatore) e Dumfries. Ieri, comunque, ha alternato anche Acerbi e De Vrij. Qui Porto: i dubbi sono legati alle condizioni non ottimali di alcuni singoli. Evanilson è partito con la squadra come Uribe e Galeno ma Conceiçao deciderà all’ultimo sul loro impiego. Lo stesso vale per Otavio, a destra.