Lipsia-Manchester City, dove vederla in tv

Partita: Lipsia-Manchester City

Orario partita: 21

Canale Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Pay TV Streaming: Now, Sky Go, Mediaset Infinity

Dove e a che ora vedere Lipsia-Manchester City orari e canali

Lipsia-Manchester City, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle 21 alla Red Bull Arena e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming il match sarà visibile su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.

Lipsia-Manchester City in Diretta: la cronaca

Lipsia e Manchester City si sfidano nell'andata degli ottavi di Champions League. I tedeschi si sono qualificati conquistando il secondo posto nel Gruppo F alle spalle del Real Madrid. I Citizens di Pep Guardiola, invece, hanno chiuso in vetta al Girone G con quattro vittorie e due 0-0 contro Copenaghen e Borussia Dortmund. I precedenti due confronti tra Lipsia e Manchester City sono avvenuti entrambi nella passata edizione della Champions League, con un totale di 12 gol realizzati nelle due partite (Manchester City- Lipsia 6-3 e Lipsia-Manchester City 2-1).