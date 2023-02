Kvaratskhelia dal dischetto al 36' pt non è riuscito a portare il Napoli in vantaggio perché ipnotizzato momentaneamente da Trapp, ma al 20' st ha fornito a Di Lorenzo un magico assist di tacco per il secondo gol del Napoli in casa dell'Eintracht Francoforte. Subito ribattezzato "taconazo" sul web dai sudamericani. Ed è virale.