Inter e Porto, tifosi in piazza uniti: un coro per Mourinho!

MILANO - Un trionfo in Champions League non si scorda mai e lo sanno bene i tifosi dell'Inter e del Porto , legati in qualche modo dal condottiero che ha portato le loro squadre sul tetto d'Europa: José Mourinho .

Inter-Porto: la partita in diretta

Nel segno di Mou

Sotto la sua guida i portoghesi hanno infatti vinto il trofeo nel 2004, 'imitati' sei anni dopo dai nerazzurri che con il tecnico di Setubal festeggiarono nel 2010 uno storico 'triplete'. Uniti nel segno di Mou, sostenitori interisti e portoghesi si sono mescolati nelle vie del centro di Milano e a poche ore dall'andata degli ottavi di finale in programma oggi (mercoledì 22 febbraio, ore 21), si sono anche uniti in un coro dedicato allo 'Special One'. E nel clima di festa sale intanto l'attesa per la sfida di San Siro.