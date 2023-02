Diretta Inter-Porto 0-0: segui la partita LIVE

MILANO - Si apre il sipario sugli ottavi di Champions League dell'Inter, attesa dall'ostacolo Porto nel match di andata di San Siro. Inzaghi sfida Conceiçao, i due ex compagni ai tempi della Lazio che in questo doppio confronto europeo si giocano una fetta importante della loro stagione. Segui in diretta la sfida.

21:50

Si chiude il primo tempo: Inter-Porto 0-0 all'intervallo

Nulla di fatto a San Siro dopo un primo tempo giocato ad alta intensità tra Inter e Porto. Partono bene i nerazzurri, poi entra in gioco il "mestiere" del Porto, che "sporca" la partita, innervosendo i nerazzurri. Clamorosi i gol falliti in apertura da Lautaro e nel cuore della prima frazione da Galeno. Allo scadere miracolo di Diogo Costa su Bastoni. Ammoniti Otavio e Di Marco.

21:47

45'+2' - Miracolo di Diogo Costa allo scadere: il Meazza ribolle

Il primo tempo si chiude con la migliore occasione della partita: colpo di testa di Bastoni e miracolo di Diogo Costa che si salva in corner. Che l'arbitro non fa battere, scatenando l'ira del Meazza. Si torna negli spogliatoi con il punteggio di 0-0, dopo 45 minuti vibranti e giocati sul filo della tensione.

21:45

45' - Due minuti di recupero in questo intenso primo tempo

Il quarto uomo mostra la lavagnetta elettronica: saranno due i minuti di recupero di una prima frazione di gioco intensa ed elettrica.

21:40

40' - Alta tensione a San Siro: animi accesi e primi gialli

Prima un intervento di Galeno su Darmian degno del VAR, ma trascurato dalla direzione arbitrale, poi le scintille per un mancato pallone resituito ai nerazzurri. Attimi di tensione, ne fanno le spese Otavio e Di Marco, entrambi ammoniti.

21:38

37' - Porto vicinissimo al gol, battibecco Onana-Dzeko

Azione avvolgente dei lusitani, che sfiorano il gol con Galeno, che si mangia un gol fatto. Poi litigio tra Dzeko e Onana, con il bosniaco che rimprovera il portiere per la troppo insistita costruzione dal basso. Nervi tesi a San Siro.

21:35

35' - Inizia una "partitaccia": il Porto imbriglia l'Inter

Rischia di diventate una "partitaccia" quella di San Siro: il Porto fa il suo gioco e mette in seria difficoltà un'Inter, che gioca più a strappi rispetto all'azione convinta e corale dell'avvio di gara.

21:30

30' - Mezz'ora di gioco a San Siro, sale in cattedra il Porto

Ora è un buon momento per il Porto, che retto l'urto dell'iniziale spinta nerazzurra, ha iniziato a tessere la sua tela, tipicamente lusitana, e che guadaga metri. Inter ora in difficoltà.

21:27

27' - Primo squillo del Porto: Grujic non inquadra la porta

Partita oggettivamente complicata per la squadra di Inzaghi, che affronta un avversario esperto e scorbutico. Primo squillo lusitano con Grujic, che spara alto dopo una impressionante ragnatela di passaggi per smarcare il giocatore al tiro.

21:25

25' - Il ruggito del Meazza carica l'Inter, Conceiçao furioso con i suoi

La spinta del pubblico è palpabile e i nerazzurri reagiscono allo stimolo esterno arrembando un Porto, che sembra aver perso qualche certezza rispetto ai minuti iniziali, mandando su tutte le furie uno scatenato Conceiçao a bordo campo.

21:20

20' - Inter in pressione, Porto alle corde: Calhanoglu vicino al gol

Buon momento per la squadra di Inzaghi, che mette alle corde il Porto. Serie di corner consecutivi e tentativo di Calhanoglu, che trova la reattività di Diogo Costa.

21:15

15' - Male Lautaro sulla prima occasione della partita

L'Inter trova sbocco sulle corsie laterali, Di Marco pennella per Lautaro, che di testa, senza neanche saltare, fallisce il bersaglio. Poteva fare meglio l'argentino.

21:11

11' - Primi 10' andati via senza respiro né emozioni

I ritmi sono alti e non potrebbe essere altrimenti visto il clima trasmesso dai traboccanti spalti. Inter intenzionata ad andare a fare la partita, ma Porto che si conferma squadra organizzatissima e super motivata. Ancora nessuna occasione da gol ma spettacolo godibile.

21:08

5' - La prima pressione del Porto ostacolo non da poco

La squadra di Conceiçao viene a prendere i nerazzurri nel cuore della loro metà campo, proprio il superare questa prima pressione rappresenta il primo ostacolo della serata per l'Inter di Inzaghi.

21:03

3' - Avvio intenso: Inter arrembante, Porto attento

Atmosfera incredibile a San Siro, una bolgia che evidentemente carica l'Inter, che parte a testa bassa. Grande intensità in campo, con un Porto attento e pronto già a mettere pressione nella metà campo nerazzurra.

21:00

Si parte a San Siro: via a Inter-Porto!

Atmosfera da "Coppa dei Campioni" al Meazza! Tutto esaurito e scenografia mozzafiato! Inizia Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League!

20:55

Onana sta con Inzaghi: "Possiamo vincere"

Onana carico prima dell'ingresso in campo: "Sono d'accordo con il mister Inzaghi, loro sono molto forti e hanno grandi giocatori, ma noi abbiamo dimostrato di poter battere grandi squadre come il Barcellona, possiamo vincere".

20:50

Marotta glissa su Lukaku: "Presto per parlare di rinnovo"

A pochi minuti dal fischio d'inizio un Marotta che più sincero non avrebbe potuto essere sul rinnovo di Lukaku: "Tutti i nostri ragazzi meriterebbero un rinnovo, ma il cuore non c'entra, bisogna razionalizzare. Ne parleremo più avanti. Pensiamo a dare il nostro meglio stasera per i nostri tifosi. Il 2010 resta una stagione indimenticabile, ma iniziamo da questa sera a lavorare per il passaggio del turno".

20:45

I giocatori tornano negli spogliatoi, San Siro prepara la scenografia

Le squadre, ultimato il riscaldamento, imboccano il tunnel degli spogliatoi. Sulle gradinate fervono i preparativi per la scenografia che accoglierà l'ingresso in campo,

20:35

Dirige il serbo Jovanovic: nessun precedente con Inter e Porto

A dirigere il match di San Siro sarà il serbo Srdjan Jovanovic: il 36enne di Belgrado non ha mai arbitrato Inter e Porto, ma ha fischiato in questa stagione nella sconfitta della Juventus con il Benfica e nel pareggio del Milan a Salisburgo.

20:25

Il Meazza si riempie: previsto il tutto esaurito

Mentre in campo si sta esaurendo l'intenso riscaldamento da parte delle due squadre, vanno riempiendosi gli spalti del Meazza. Si annuncia un colpo d'occhio degno del palcoscenico della Champions League, con 75mila spettatori per un San Siro da sold out.

20:20

Taremi pericolo numero uno per Skriniar e compagni

La stessa statistica pesa sulle preoccupazioni di Inzaghi rispetto al pacchetto arretrato dei nerazzurri: Mehdi Taremi ha preso parte a sette gol in cinque partite con il Porto in questa Champions League (cinque gol e due assist) - il maggior numero di partecipazioni a rete per un giocatore del Porto in una singola edizione da Moussa Marega nel 2018/19 (otto – sei gol e due assist)

20:15

Garanzia Dzeko: sempre decisivo

Una statistica spiega meglio di mille parole la scelta di Inzaghi, caduta su Dzeko piuttosto che su Lukaku: l'attaccante bosniaco è stato coinvolto in quattro gol in sei presenze in questa edizione della Champions League (tre gol e un assist); più di qualsiasi altro giocatore dell’Inter.

20:05

Le scelte di Inzaghi e Conceiçao

Come previsto Inzaghi torna a schierare titolari Onana e Skriniar, punta ancora su Darmian, preferisce Mkhitaryan al convalescente Brozovic e sceglie Dzeko al posto di Lukaku per far coppia con Lautaro in attacco. Conceiçao rinuncia invece a Toni Martinez, sceglie Pepé come partner di Taremi e recupera Otavio a centrocampo.

19:55

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Galeno; Pepé, Taremi. Allenatore: Conceiçao.

19:50

Il momento delle due squadre

In questo avvio di 2023 colpisce l'andamento ondulatorio dell'Inter, che ha perso con l'Empoli e pareggiato con Monza e Samp, ma anche vinto due derby con il Milan, uno valso la Supercoppa, e collezionato sei clean sheet in sei occasioni su undici. Di tutt'altro tenore il ruolino del Porto nel nuovo anno, con dieci successi su dieci tra campionato e coppa portoghese, anche se la squadra di Conceicao in cassifica resta ancora alle spalle del Benfica.

19:45

Curiosità su Inter-Porto

Tutti e quattro i precedenti confronti tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005. I nerazzurri sono rimasti imbattuti negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05 (1V, 1N), prima che le due squadre vincessero una partita a testa nella fase a gironi della Champions League 2005/06.

Questo sarà la 10ª sfida tra l’Inter e una squadra portoghese in una competizione europea: i nerazzurri sono rimasti imbattuti nei precedenti nove confronti, ottenendo otto vittorie e un pareggio (1N). L’unica squadra portoghese a evitare la sconfitta contro l’Inter è stata il Boavista pareggiando 0-0 in Coppa UEFA nell’ottobre 1991.

Il Porto ha perso solo una delle precedenti sette partite contro squadre italiane in competizioni europee (4V, 2N). L’unica sconfitta è arrivata in trasferta contro la Juventus nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21 (2-3), quando la squadra di Sergio Conceição riuscì a passare il turno grazie al pareggio complessivo nelle due sfide.