Gözübüyük rimette al suo posto la regola 12

La regola 12

Ieri, invece, la sfida alla RedBull Arena è stata affidata da Rosetti a Serdar Gözübüyük. Decisione importante del fischietto olandese sul gol del pareggio tedesco, che rimette in carreggiata il... regolamento dopo gli svarioni dell’Allianz in Juve-Nantes. Josko Gvardiol, su calcio d’angolo, stacca più in alto di tutti e sovrasta Ruben Dias, segnando di testa. Proteste veementi del City, ma Var che resta in silenzio e direttore di gara che non annulla. Decisione corretta: Gvardiol salta nettamente in anticipo, ed anche di mezzo metro più in alto rispetto all’avversario, appoggiandosi a Dias ma regolarmente, con il difensore dei Citizens che mai sarebbe potuto arrivare sulla palla. Un corpo a corpo quindi come ce ne sono tanti, specialmente su cross e calci d’angolo, nulla da eccepire, in perfetto accordo con la regola 12. Una situazione simile, come detto, a quella in Juventus-Nantes di Europa League della scorsa settimana. Ma in quell’occasione venne fischiato - erroneamente - il fallo. Per fortuna si impara ancora dagli errori...