Napoli, Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Fiorentina: il boom nelle Coppe dimostra che il nostro calcio è vitale

Il segnale di vitalità del calcio italiano

Il boom tricolore nelle coppe europee non può e non deve indurre a voli pindarici poiché la strada è ancora lunga e lastricata d'insidie. Tuttavia, un dato di fatto è incontrovertibile, rispetto ad alcune analisi catastrofiste formulate alla vigilia della stagione europea: il nostro calcio è assillato da molti problemi di diversa natura, in primis economico e nessuno lo misconosce, ma il segnale di vitalità che ha dato in questa tornata delle competizioni Uefa è tanto evidente quanto corroborante. Per questo sarebbe ora di piantarla con l'autocommiserazione e l'autofrustrazione per l'erba del vicino sempre più verde. Come no? Soprattutto la catalana, di questi tempi. Vogliamo parlare del Barcellona buttato fuori dalla Champions League, dall'Europa League e sotto tiro per il clamoroso scandalo che lo vede al centro della cronaca? Vogliamo dire del Psg (1 miliardo e 350 milioni di euro spesi in dodici anni per non vincere nulla in Europa), battuto dal Bayern nella gara d’andata? E il Chelsea di Todd Boehly che da luglio 2022 a gennaio 2023 ha speso 611 milioni di euro, ha perso a Dortmund in Champions ed è attualmente decimo in Premier, a 23 punti dal capolista Arsenal? E il Liverpool travolto dal Real ad Anfield in Champions e ottavo a 19 punti dal medesimo Arsenal? È presto per sapere come andrà a finire per le italiane nelle tre coppe. Non è mai troppo tardi per ricordare come, se la crisi morde le caviglie, alla crisi bisogna reagire. Così.