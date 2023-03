Milan, Giroud allarme febbre. Ma De Ketelaere è ancora bocciato

MILANO - Il Milan è aggrappato alle condizioni di salute di Olivier Giroud . L’attaccante francese ha saltato l’allenamento di ieri a causa di sintomi influenzali ed è a rischio per la partita contro il Tottenham in Champions League . Stamattina ci sarà la rifinitura e verranno valutate le sue condizioni. Se la febbre dovesse mandare definitivamente ko il francese, Pioli potrebbe puntare su uno tra Origi, De Ketelaere o Rebic , mentre Ibrahimovic non è convocabile perché fuori dalla lista Uefa. La speranza del tecnico è di avere ugualmente Giroud a Londra.

La trequarti

Pure Brahim Diaz è fortemente a rischio per la gara di ritorno degli ottavi di finale (diretta ore 21.00 su Amazon). Lo spagnolo aveva già saltato la trasferta toscana per una distorsione al ginocchio e negli ultimi due allenamenti ha svolto solamente un lavoro personalizzato. Se oggi dovesse allenarsi col gruppo potrebbe anche rientrare nei convocati ma non sarà il titolare della partita. Contro il Tottenham il grande favorito sulla trequarti è Rade Krunic e non Charles De Ketelaere. Pioli vorrebbe un centrocampo più robusto, con giocatori di maggiore esperienza e il bosniaco è stato uno dei protagonisti del Milan durante il filotto delle quattro vittorie di fila senza subire gol (era assente a Firenze per squalifica). Krunic andrebbe a posizionarsi davanti alla coppia Tonali e Bennacer in modo da aiutare i centrocampisti nel primo pressing e nella fase difensiva. Una soluzione che in passato ha portato i suoi frutti.

Cambio nella lista

L’altra notizia certificata dall’ufficialità dell’Uefa, è il cambio in porta. Dopo oltre cinque mesi Mike Maignan torna a giocare una partita in Champions League, lui che aveva disputato solamente le prime due gare del girone contro Salisburgo e Dinamo Zagabria, per poi rinunciare a tutte le altre a causa di un lungo infortunio al polpaccio. Dunque non ci sarà Tatarusanu ma il francese Mike Maignan, grazie all’articolo 46.2 del regolamento delle competizioni UEFA che consente la sostituzione del portiere infortunato (che abbia una prognosi di almeno un mese), con un altro portiere che sarà costretto poi a uscire dalla lista in caso di ritorno del titolare.

Rientro

La partita di Londra, che sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, vede il ritorno di un altro importantissimo elemento come Rafael Leao. Il portoghese è l’arma letale di Pioli per cercare di battere Conte con qualche ripartenza micidiale. Confermata la difesa con Kalulu, Thiaw e Tomori, ma fino all’ultimo Kjaer spera di convincere l’allenatore per un posto da titolare.