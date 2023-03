Tottenham-Milan, probabili formazioni

LONDRA - In casa Tottenham, a livello di formazione contro i rossoneri peseranno le assenze del portiere e capitano Lloris (al suo posto il lungo Forster), dello squalificato Dier (largo a Lenglet) e di Bentancur (infortunato) a centrocampo. Al posto dell'uruguaiano uno fra Skipp e il giovane Pape Sarr (ko anche un'altra pedina in mediana, Bissouma). A destra è ballottaggio tra Porro ed Emerson, con il secondo in vantaggio. Qui Milan: Olivier Giroud ha smaltito la febbre e giocherà la partita contro il Tottenham. Pioli ha recuperato anche Brahim Diaz in extremis. Dopo due giorni di allenamenti personalizzati lo spagnolo ieri ha infatti svolto la rifinitura col gruppo ed è stato convocato: nelle ultime ore inoltre, è cresciuta la sua candidatura per un posto da titolare dietro le punte. Così in mediana dovrebbe giocare Krunic, che affiancherà Tonali nella linea mediana. In questo caso sarebbe Isamael Bennacer a retrocedere in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. L’algerino è tornato dopo un mese di infortunio e nell’ultima trasferta di Firenze ha giocato una sessantina di minuti, un segnale che non è ancora al meglio fisicamente e che andrà gestito al meglio il rientro. Ma l'osservato speciale sarà Rafa Leao che torna in campo dopo la squalifica a Firenze. Al portoghese il gol manca addirittura dal match del 14 gennaio contro il Lecce e stasera spera di sfatare un altro tabù.