Thomas Muller punge Messi: "Affrontare Ronaldo era molto più difficile"

Grazie ai gol di Choupo-Moting e Gnabry , il Bayern Monaco ha battuto il Psg 2-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e, anche alla luce della vittoria al Parco dei Principi nella gara d'andata (1-0), ha strapparo il biglietto per i quarti di finale. Al termine della gara Thomas Muller ha lanciato una frecciata a Leo Messi, paraganonandolo al suo grande rivale Cristiano Ronaldo: "Contro Messi le cose vanno sempre bene a tutti i livelli in termini di risultati. A livello di club, Cristiano Ronaldo era il nostro problema quando era al Real Madrid" ha dichiarato il calciatore tedesco.

Muller, le parole su Messi

Muller ha poi aggiunto: "Ho il massimo rispetto per la prestazione di Messi in Coppa del Mondo. Ha trascinato tutta la squadra. Non è facile giocare in una squadra come il Psg: è difficile trovare un buon equilibrio di squadra".