Conte, siparietto in tv: "Che domanda cattiva!"

Non è stata una serata facile per Antonio Conte . Dopo l'amara eliminazione dalla Champions per mano del Milan , il tecnico si è sottoposto alle "difficili" domande dei giornalisti.

Le domande "cattive" a Conte

È il caso di Alessia Tarquinio di Amazon Prime Video che ha messo più volte in difficoltà il tecnico degli Spurs, in particolar modo sul futuro e sul fatto che per il tencico la Champions resti una competizione indigesta: "Qua non stiamo a parlare di allenatore ma sempre delle squadre - ha sottolineato Conte - Quando vinco allora vinco solo io? Quando perdo lo faccio solo io? Mi fa sorridere questa domanda". Il tecnico si è poi rivolto alla giornalista con un diretto "Stasera hai domande abbastanza cattive" per poi terminare l'intervista con una stretta di mano che suggella un "segno di pace".