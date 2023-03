Verratti stroncato in Francia: "Torni a Pescara a mangiare spiedini e a fumare”

PARIGI - L’ennesima esclusione del Paris Saint Germain dalla Champions League non è stata accolta bene dai tifosi francesi. La sconfitta rimediata nella sfida di ritorno contro il Bayern Monaco, ha per l’ennesima volta messo fine al sogno europeo del club transalpino. La serata non è stata particolarmente propizia per Marco Verratti: il regista della nazionale italiana ha commesso due errori grossolani dai quali sono nate le reti della squadra bavarese.