Henry 'bacchetta' il Psg: "Spaccatura tra club e tifosi". Su Mbappé...

Henry: "Mbappé? Serve progetto incentrato sui giovani"

Lo stesso Henry poi aggiunge: "I tifosi dell'epoca avrebbero firmato subito. Adesso che hanno questa squadra, però, non sempre sono contenti perché non arrivano ad identificarsi con essa". L'ex campione dell'Arsenal mette poi in risalto i punti dai quali ripartire e quelli che, secondo la sua analisi, potrebbero essere gli argomenti giusti per convincere Kylian Mbappé a restare a Parigi dopo l'ennesima delusione in campo europeo: "Bisogna tornare indietro e ingaggiare giovani giocatori francesi dell'area parigina, solo così potrebbe essere interessante e forse potrebbe convincere Mbappé a restare. Adesso è molto difficile".