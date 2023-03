Champions League, Taylor arbitra Napoli-Eintracht: c'è un precedente 

Il ritorno dell'ottavo di Champions League tra Napoli ed Eintracht sarà una partita delicatissima per gli uomini di Spalletti. Gli azzurri, dopo il successo pesantissimo in Serie A contro l'Atalanta, cercano la qualificazione europea contro i tedeschi e la conferma della bella prestazione dell'andata che li aveva visti trionfare per 2 a 0. A dirigere la partita, al Maradona, sarà il fischietto inglese Anthony Taylor che ha un precedente con gli azzurri: Lipsia-Napoli 0-2 del 22 febbraio 2018.